Defesa Civil alerta para calor extremo e chuvas intensas no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul e a Sala de Situação atualizam a previsão para altas temperaturas em grande parte do estado, entre os dias 27 a 05 de março.

Desde sábado (22), o Rio Grande do Sul vem registrando temperaturas acima da média climatológica para o período. Essa onda de calor deve se estender por pelo menos mais uma semana, até o dia 5 de março, mantendo as temperaturas elevadas. A combinação de calor intenso e alta umidade seguirá provocando sensação de abafamento e desconforto térmico.

Além das altas temperaturas, instabilidades devem atuar no Estado entre quinta-feira (27) e domingo (2), provocando temporais. Os eventos mais intensos e abrangentes devem ocorrer na quinta (27) e na sexta-feira (28), enquanto no sábado (1) e no domingo (2), as tempestades tendem a ser mais dispersas e menos intensas.

Nesta quinta-feira (27), as temperaturas diminuem um pouco devido às chuvas previstas, mas não o suficiente para amenizar o calor. Já os dias mais quentes devem ser a segunda-feira (3) e a terça-feira (4), quando as máximas podem ultrapassar os 40°C em localidades das Missões, Noroeste, Centro, Vales, Serra e RMPOA.

Cuidados durante altas temperaturas:

Proteja grupos vulneráveis: cuide de crianças, idosos e animais, mantendo-os em locais frescos e ventilados. Mantenha-se hidratado: beba água regularmente, mesmo sem sede, para evitar desidratação. Se puder, evite exposição direta ao sol: procure sombra, especialmente entre 10h e 16h.

Defesa Civil