Hemocentros de Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo necessitam de doadores de sangue

Os hemocentros regionais de Santa Maria (Hemosm), de Pelotas (Hemopel) e de Passo Fundo (Hemopasso) estão necessitando de doares de sangue, devido ao baixo estoque. Tradicionalmente, no Carnaval, os estoques são menores devido ao feriado prolongado. Nesse período, também aumenta a demanda por sangue nas emergências hospitalares. Todos os tipos são necessários, especialmente o sangue O+ no Hemopasso e os sangues O-, A- e O+ no Hemopel.

Como doar

Hemocentro Regional de Pelotas

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 4569

Fone: (51) 3288-9193

E-mail: [email protected]

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h30

Não é necessário agendamento

O atendimento será normal na sexta-feira (28/2), com retorno na manhã da Quarta-Feira de Cinzas (5/3).

Hemocentro Regional de Santa Maria

Fone: (51) 3287-2549

WhatsApp: (55) 98428-8274

E-mail: [email protected]

Agendamento pelo site: https://saude.rs.gov.br/agendamento-doacao-de-sangue

Horário de funcionamento para doação de sangue: de segunda a sexta das 8h às 14h. Há também coletas de sangue em alguns sábados, com a agenda sendo divulgada nas redes sociais.

O atendimento será normal na sexta-feira (28/2), com retorno na manhã da Quarta-Feira de Cinzas (5/3).

Hemocentro Regional de Passo Fundo

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1055

Fone: (54) 3311-5555

E-mail: [email protected] ou [email protected]

WhatsApp: (54) 98434-7353

Horário de funcionamento para doação de sangue: de segunda a sexta, das 8h às 15h, sob agendamento prévio.

O atendimento será normal na sexta-feira (28/2), com retorno na manhã da Quarta-Feira de Cinzas (5/3).

Bloco dos que Salvam Vidas incentiva doações no Hemorgs e na Rede de Apoio a Doação de Sangue

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) está reforçando as ações de doação de sangue para o período do carnaval. As ações do Bloco dos que Salvam Vidas começaram no fim de semana e seguem até a Quarta-Feira de Cinzas.

A iniciativa promovida pelo Departamento de Sangue e Hemoderivados (DESH) da Secretaria da Saúde (SES) tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente durante o período de Carnaval.

Calendário

Sexta-feira (28/2)

Bom Princípio

Rede de Apoio a Doação de Sangue Município de Bom Princípio

Hospital São Pedro Canísio (Rua João de Barro, 57 - Paraíso do Vale)

Agendamento: (51) 98574-7698

Turno da manhã

Sábado (1/3)

Canoas

Unidade de Coleta e Transfusão Hospital Universitário de Canoas (Av. Farroupilha, 8001 - São José)

Agendamento: (51) 3478-8200

Turno da manhã

Sábado (1/3)

Tramandaí

Unidade de Coleta e Transfusão do Hospital de Tramandaí (Avenida Emancipação, 1255 – Centro)

Agendamento: (51) 3684 0300

Turno da manhã

Quarta-feira (5/3)

Porto Alegre

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Av. Bento Gonçalves, 3722, Partenon)

Turno da tarde

Quarta-feira (5/3)

Esteio

Rede de Apoio a Doação de Sangue Município de Esteio

Hospital São Camilo (Avenida Castro Alves, 948 – Tamandaré)

Agendamento: (51) 2126-8300

Turno da tarde