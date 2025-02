Planejamento Espacial Marinho da Região Sul apresenta resultados e alinhamentos para próximos passos em SC

Foto: Divulgação/Semae

Na última quarta-feira, 26 de fevereiro, a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semae) se reuniu com os gestores e executores do projeto PEM Sul (Planejamento Espacial Marinho da Região Sul do Brasil) para apresentar os resultados e produtos desenvolvidos no primeiro ano do projeto. O encontro também teve como objetivo alinhar os próximos passos para a construção dessa importante ferramenta de gestão para o Estado.

Os principais resultados do primeiro ano incluem a produção de cadernos setoriais, que abordam os diversos setores que envolvem a governança do espaço marinho, como Pesca, Aquicultura, Petróleo e Gás Natural, Energias Renováveis, Geologia e Mineração, Navegação, Portos e Indústria Naval, Segurança e Defesa, Turismo, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, além de temas Multissetoriais e a Integração GERCO-PEM.

“O Estado está atento para identificar quem são os envolvidos que devem participar da construção deste planejamento e garantir a eficácia do processo. Setores como pesca, turismo e economia estarão representados e atuantes na elaboração do PEM e do desenvolvimento econômico sustentável da zona marinha”, destacou a gerente de Integração e Planejamento Ambiental da Semae, Monica Koch.

O PEM Sul tem como objetivo promover o uso compartilhado, sustentável e socialmente justo do ambiente marinho, priorizando a participação das comunidades e a gestão ecossistêmica do território. Focado nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o projeto busca integrar as atividades marítimas de maneira sustentável e com foco na justiça social. Além disso, o PEM Sul é uma ferramenta estratégica para enfrentar os impactos das mudanças climáticas na região.

Foto: Reprodução/Secom SC

Reconhecido como um projeto-piloto no Brasil, o PEM Sul é o primeiro planejamento marítimo executado no país e está estabelecendo as bases metodológicas que servirão de modelo para outros projetos em andamento. Com uma metodologia adaptável às diferentes realidades regionais e uma governança unificada, o PEM Sul será fundamental para a construção de uma gestão integrada do espaço marinho brasileiro, tornando-se um instrumento único para orientar a administração das águas e recursos marinhos do país.

A reunião contou com a participação de representantes da SECIRM (Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar), MMA (Ministério do Meio Ambiente), CODEX, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), além de representantes da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).

A parceria e colaboração entre as entidades envolvidas são essenciais para garantir que o PEM Sul seja bem-sucedido e cumpra seu papel de promover um desenvolvimento marinho sustentável, alinhado com as necessidades ambientais, sociais e econômicas da região Sul do Brasil.