No momento, os parlamentares analisam o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 166/22 , que aprova o acordo de cooperação policial nas fronteiras entre os estados partes do Mercosul, assinado pelo Brasil em 2019.

O Plenário da Câmara dos Deputados iniciou há pouco as votações desta quinta-feira (27). Conforme a pauta, deverão ser analisadas quatro propostas que tratam de acordos internacionais.

