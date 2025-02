Grupo de gestantes é retomado com encontros mensais

A Prefeitura de Derrubadas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Rede Bem Cuidar, o Programa Primeira Infância Melhor (PIM) e a Secretaria de Assistência Social, retomou o Grupo de Gestantes. Os encontros acontecerão mensalmente, sempre na última quarta-feira do mês, na sala de reuniões do Posto de Saúde.

Com 20 gestantes inscritas, o grupo tem como objetivo oferecer apoio, promover a troca de experiências e fornecer informações essenciais sobre a gestação e os cuidados com o bebê. O primeiro encontro desta nova edição foi realizado nesta quarta-feira (26) e contou com uma palestra da psicóloga Bruna Kaufmann, que abordou temas como o vínculo afetivo entre mãe, pai e bebê, as mudanças emocionais durante a gestação e a importância da rede de apoio familiar.

Nos próximos encontros, profissionais da área da saúde compartilharão orientações sobre diferentes aspectos da gestação e do cuidado com o recém-nascido. Entre os especialistas confirmados estão o médico Dr. Alex Fumagali, a fisioterapeuta Dayana Gemelli dos Santos, a enfermeira Vera Didonet, a nutricionista Adriane Homa e a dentista Caroline Peixoto. O ciclo de atividades será encerrado com uma visita à maternidade do Hospital Santo Antônio, permitindo que as futuras mães conheçam o ambiente onde ocorrerão os partos.

Além das palestras, as gestantes foram recepcionadas com um lanche especial organizado pelo CRAS, que também preparou lembrancinhas para as participantes.

Outro destaque do encontro foi a entrega de kits para as gestantes que darão à luz no próximo mês, realizada pelo secretário de Saúde, Angelo Oliveira. Os kits, fornecidos pela Secretaria de Saúde, incluem fraldas e itens essenciais para os cuidados e higiene do recém-nascido. A distribuição será feita mensalmente para as gestantes que participarem do grupo.

A iniciativa busca criar um ambiente de aprendizado e acolhimento, ajudando as futuras mães a esclarecer dúvidas sobre pré-natal, parto e os primeiros cuidados com o bebê.