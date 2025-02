Prefeito visita fábrica de maravalha e destaca impacto econômico local

O prefeito Rosemar Sala visitou, na quinta-feira, 27, a fábrica de maravalha da família Walter, que iniciou suas operações recentemente. A empresa já gerou 11 empregos diretos nesta fase inicial e possui potencial de expansão conforme o crescimento da produção.

As obras de construção da fábrica começaram em março de 2022, com apoio do município na realização de serviços de terraplanagem, nivelamento do terreno e outras melhorias estruturais. Além disso, está em andamento o processo de licitação para a aquisição de uma máquina avaliada em aproximadamente R$ 260 mil, que será destinada ao uso na produção.

Atualmente, a fábrica opera com uma produção inicial de aproximadamente 30 metros cúbicos de maravalha, utilizando madeira de Pinus elliottii como matéria-prima. O produto é amplamente utilizado na avicultura, suinocultura, haras, criação de gado de corte, feiras, rodeios e exposições.

Durante a visita, o prefeito Rosemar Sala destacou a importância da nova indústria para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. Segundo ele, a iniciativa representa mais oportunidades para os trabalhadores e gera um retorno significativo para o município, contribuindo para o crescimento de Tenente Portela.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela