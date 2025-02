Manutenção faz app do FGTS funcionar parcialmente

A Caixa Econômica Federal informou que alguns sistemas do aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que tratam de antecipação do saque-aniversário , recepção de novas solicitações de saque do FGTS, uso do FGTS na moradia própria, estão em manutenção , e que, portanto, não estão acessíveis .

Segundo o banco, a situação deve se normalizar a partir do dia 4 de março.

Ainda de Acordo com a Caixa, o app FGTS está disponível para outros serviços, como consulta ao extrato do FGTS , consulta a valores de FGTS já liberados para crédito em conta bancária, consulta a valores liberados para saque nos diversos canais de atendimento do banco, além da geração do CRF.