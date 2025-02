Projeto prevê carga de trabalho semanal de no máximo 40 horas

Segundo a parlamentar, levantamento da Organização Internacional do Trabalho mostra que a jornada média no Brasil supera a de 11 países (EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália, Canadá, Austrália, Espanha, Holanda e Suíça).

O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) , a Lei do Repouso Semanal Remunerado – atualmente de um dia, em geral – e a Lei 12.790/13 , que regulamenta a profissão de comerciário.

