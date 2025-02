Estão abertas as inscrições para a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semae) de Santa Catarina abriu as inscrições para a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, um evento que promete reunir cidadãos, especialistas e autoridades para discutir soluções e estratégias sobre os desafios climáticos enfrentados pelo estado. É uma oportunidade para a sociedade catarinense se manter informada sobre o tema e para os delegados eleitos nas etapas municipais contribuírem com as discussões e propostas que serão enviadas para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, cujo tema é Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica.

Este ano o encontro ocorre nos dias 18 e 19 de março, em formato híbrido, com possibilidade presencial em Florianópolis e transmissão ao vivo no Youtube, de acordo com o Regulamento que estará disponível para consulta pública a partir da próxima semana.

:: Faça sua inscrição aqui

Além do poder público, o setor privado, a sociedade civil, comunidades tradicionais e povos originários também poderão participar. “É nos municípios que os impactos das mudanças climáticas são sentidos de maneira direta. Por isso, a participação ativa da sociedade nessas conferências torna-se ainda mais relevante. Estamos felizes que as Conferências Municipais e Regionais já aconteceram e funcionaram como um espaço democrático e inclusivo, que trouxeram diversas propostas para minimizar esses efeitos das mudanças climáticas. A participação de cada cidadão é fundamental para garantir que as propostas atendam às necessidades locais e reflitam a realidade das diversas regiões do estado”, celebra o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta.

Durante as conferências locais, foram discutidas e votadas propostas que serão apresentadas na Conferencia Estadual e, posteriormente, na Nacional, influenciando as políticas públicas de enfrentamento à crise climática.

Programação

Foto: Reprodução/Secom SC

Como participar

Os participantes das Conferências Regionais, Intermunicipais, Municipais e Livres, que foram escolhidos representantes para a Conferência Estadual, poderão participar do evento que reunirá as melhores sugestões e elegerá os representantes catarinenses para a etapa nacional. Também poderão participar pessoas convidadas e observadores, conforme regimento interno da Conferência.

Para participar gratuitamente, basta se inscrever pelo link .

É possível escolher a participação em formato presencial ou online no dia 18 de março pela manhã, de qual eixo gostaria de participar e qual segmento, município ou entidade estará representando.

::Cinco eixos para o debate climático

Com o objetivo de otimizar a elaboração das propostas e garantir que todos os temas relevantes sejam abordados, foram definidos cinco eixos principais para as conferências:

Mitigação: Estratégias para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, principais responsáveis pelas mudanças climáticas.

Adaptação e Preparação para Desastres: Discussões sobre como enfrentar desastres naturais e minimizar os danos causados por eles.

Transformação Ecológica: Reflexões sobre a necessidade de uma economia mais sustentável, alinhada com a preservação ambiental e o desenvolvimento social.

Justiça Climática: Enfoque nas desigualdades sociais e no impacto desproporcional das mudanças climáticas sobre as populações mais vulneráveis.

Governança e Educação Ambiental: Incentivo à participação popular na elaboração de políticas públicas e ao controle social nas ações climáticas.

“O objetivo da Conferência em formato híbrido é evitar emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao deslocamento dos delegados e demais participantes, bem como facilitara participação e o entendimento da população sobre os eixos temáticos abordados, por meio de uma linguagem clara e acessível, para mostrar como esses desafios impactam o cotidiano de todos e como cada um pode contribuir para um futuro mais sustentável e justo”, reforça a gerente de Clima e Energia da Semae, Cristiane Casini Bitencourt.

::Link para inscrição

Data do evento: 18 e 19 de março

Formato: Híbrido (presencial em Florianópolis e online via YouTube)

