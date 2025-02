Gabriel Souza participa de entrega de tomógrafo em Portão, o quinto equipamento adquirido neste ano pelo governo do Estado

A Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão (Fuhesp) foi a quinta instituição a receber um tomógrafo adquirido pelo governo do Estado em 2025. A cerimônia de entrega ocorreu nesta sexta-feira (28/2) e contou com a participação do vice-governador Gabriel Souza, da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e do prefeito de Portão, Delmar (Kiko) Hoff.

O equipamento, no valor de R$ 1,2 milhão, é fundamental para eficiência em diversos tipos de diagnósticos, mas em especial para casos de acidente vascular cerebral (AVC) e da área de traumatologia. "Nós já entregramos tomógrafos aos hospitais de Tramandaí, Rolante, Osório, Santo Antônio da Patrulha e, agora, aqui em Portão. É um tomógrafo de 16 canais de última geração e que certamente não é medido pela potência de canais, pela qualidade da imagem ou pelo volume de dinheiro que o governo do Estado colocou. É medido pelas vidas que salvará”, destacou o vice-governador.

Aparelho é fundamental para eficiência de diagnósticos em casos de acidente vascular cerebral e traumatologia -Foto: Joel Vargas/GVG

A tomografia computadorizada até então não era oferecida na instituição. Assim, os pacientes que necessitavam do procedimento precisavam ser encaminhados a outras cidades. "Temos aqui em Portão o respaldo para investir em bons projetos como esses", comentou Arita. A secretária também destacou a ampliação dos recursos estaduais pelo Programa Assistir , de incentivo para custeio dos serviços. "Saímos de R$ 300 mil anuais para mais de R$ 5 milhões, isso porque a entidade demonstrou e comprovou resolutividade no que se propõe", ressaltou Arita.

A Fuhesp é um hospital geral e filantrópico 100% SUS, que conta com 55 leitos de unidade de internação (clínicos e cirúrgicos). O contrato de prestação de serviços do hospital pelo Sistema Único de Saúde (SUS) prevê R$ 17 milhões anuais em repasses públicos, sendo R$ 5,6 milhões em incentivos estaduais e o restante em verbas federais.

No ano passado, o hospital realizou mais de 39 mil atendimentos no serviço de oftalmologia, 35 mil atendimentos de urgência e emergência, teve 914 pacientes internados e fez mais de 5 mil cirurgias nas especialidades de oftalmologia, urologia, vascular e proctologia.

Outros investimentos

Além do recurso para a compra do tomógrafo, o Hospital de Portão possui outros investimentos já firmados com o Estado, que ao todo somam mais de R$ 4,5 milhões aplicados na fundação. Em 2023, a entidade realizou, com repasses de R$ 2,1 milhões, obras de reforma e ampliação do setor de emergência e acessibilidade universal da área externa do hospital. Em andamento, a entidade tem obras no centro de oftalmologia, que contou com repasse de R$ 1,24 milhão do governo. O projeto já está em fase de conclusão, com ajustes finais e colocação de piso, com previsão de término para abril.

"É um tomógrafo de 16 canais de última geração", ressaltou Gabriel, que aproveitou para visitar outras alas da instituição -Foto: Joel Vargas/GVG

O setor de oftalmologia realiza mais de 30 mil consultas por mês e mais de 2 mil cirurgias ao ano. Os atendimentos ocorrem em diversas subespecialidades, como oftalmologia geral adulto e pediátrica, tratamentos de glaucoma, plástica ocular e cirurgias de média e alta complexidade. O local é referência estadual para 37 municípios via regulação estadual.