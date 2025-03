PRF prende casal argentino com carro carregado de maconha na BR-468, em Três Passos

Na de domingo, 2, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um Corolla com placas da Argentina transportando quase 200 quilos de maconha na BR-468, em Três Passos. Um homem e uma mulher foram presos.

Durante ação de fiscalização da Operação Rodovida de Carnaval, Policiais Rodoviários Federais abordaram um casal de argentinos, ele com 63 e ela com 39 anos, que viajam num Corolla com placas da Argentina.

Durante a fiscalização, os PRFs suspeitaram e resolveram fazer uma busca no interior do carro, quando encontraram diversos tabletes de maconha dentro de compartimentos ocultos preparados para o transporte da droga, localizados no assoalho, para-choques e lataria. No total, foram apreendidos 196 quilos.

Os presos, o veículo e a droga foram encaminhados para registro da ocorrência em Santo Ângelo.

Com informações da PRF/MB Notícias