Estado anuncia abertura de edital para contratação de serviços de monitoramento da qualidade do ar

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Sema, avança na contratação de três novas estações que irão realizar a medição diária da qualidade do ar no Rio Grande do Sul. Foi autorizada na última semana, pelo Departamento de Planejamento (Dplan) e Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic), a abertura do procedimento licitatório, via Edital Pregão Eletrônico (PE) 9115/2025, para a contratação do serviço.

O edital já está disponível . A data de abertura do pregão será no dia 13 de março, às 9h. Havendo um vencedor entre os interessados, é aberto prazo para recursos. Após a assinatura de contrato, a empresa terá até quatro meses para instalar e começar a operar nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria.

A ampliação da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar faz parte das estratégias do Proclima2050 de adaptação, mitigação e resiliência às mudanças climáticas. O contrato com o serviço especializado de Monitoramento Automático da Qualidade do Ar para o fornecimento de dados prevê a duração de quatro anos.

As novas estações vão produzir boletins diários dos poluentes atmosféricos ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e material particulado (PI-2,5 e PI-10), além dos parâmetros meteorológicos temperatura, pressão, umidade relativa, radiação e velocidade e direção do vento.

Além do projeto que prevê as três novas estações, também tramita na Fepam a contração de uma unidade móvel de monitoramento de qualidade do ar, que poderá ser deslocada para diferentes pontos do Estado.

Rede Ar do Sul

A Fepam, órgão licenciador vinculado à Sema, mantém a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (Rede Ar do Sul), atualmente composta por nove estações em operação no Estado, em regiões com intensa operação industrial.

Integram a rede duas estações da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas e Esteio; uma estação da General Motors do Brasil (GM), em Gravataí; uma estação da CMPC Celulose Riograndense, em Guaíba; uma estação da Braskem, em Triunfo; três estações da Âmbar Energia em Candiota; e uma estação temporária em Porto Alegre, que começou a operar em novembro de 2024 no bairro Menino Deus.