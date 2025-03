Frente Parlamentar criada para aproximar Brasil de países do sudeste asiático será lançada na Câmara

A Associação de Nações do Sudeste Asiático foi criada em 1967 e entre os seus objetivos destacam-se assegurar a estabilidade política e acelerar o processo de desenvolvimento da região.

Será lançada na Câmara dos Deputados, na quinta-feira (13), a Frente Parlamentar Brasil-ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático que reúne Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia, Vietnã e Brunei.

