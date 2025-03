Proposta torna gratuita a religação de energia elétrica em área rural

Atualmente, a cobrança está prevista em uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que trata da prestação dos serviços. O prazo em área rural é de até 48 horas, desde que todas as faturas já estejam quitadas.

O Projeto de Lei 4696/24 torna gratuita a religação do fornecimento normal de energia elétrica para instalações em área rural. O serviço só poderá ser cobrado quando o consumidor pedir a religação de urgência (executada em prazo menor). O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

