Servidor da Fepam é suspeito de apologia ao nazismo

Um servidor público da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), órgão vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), foi alvo de ação da Polícia Civil devido a suspeita de apologia ao nazismo. O caso ocorreu em Santa Maria, nesta quinta-feira (6).

Policiais da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância (DPCOI) estiveram na casa do suspeito, um homem de 59 anos, com mandato judicial de busca e apreensão. Durante a operação foram apreendidos dois celulares e objetos com referências nazistas, como pingentes com suásticas, além de bonecos da Ku Klux Klan – organização supremacista branca dos Estados Unidos.

O servidor da Fepam começou a ser investigado após participar de uma transmissão virtual com outros funcionários públicos, na qual teria feito gestos com as mãos típicos de supremacistas brancos.

“Há indicativos de uma predileção do suspeito por ideologias racistas. No entanto, a investigação ainda está em fase inicial. É preciso analisar as apreensões em conjunto, ao longo da instrução do inquérito, antes de qualquer conclusão. Não descartamos nenhuma hipótese”, disse a delegada Débora Dias, responsável pela ação policial. Segundo ela, os investigadores irão analisar os celulares apreendidos com o indivíduo para tentar descobrir se ele tem ligações com grupos supremacistas.

Em nota, a Fepam informou que antes da ação policial, já havia aberto um processo disciplinar para apurar a conduta do servidor e possíveis penalidades. “A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam RS) informa que está ciente dos fatos, desde a notícia-crime, e atuando em colaboração com a polícia, que investiga o caso. Anterior à ação de busca e apreensão, executada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (6), foi realizada a abertura de Processo Disciplinar Administrativo (PAD) para apuração da conduta e aplicação de penalidades, em âmbito administrativo, ao servidor investigado. Ressalta-se que a Fepam é uma instituição comprometida com os preceitos constitucionais de defesa do meio ambiente e em sua missão repudia com veemência qualquer forma de discriminação.”