Polícia Civil participa da 2ª Semana de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher

- Ninguém tem o direito de tocar no seu corpo sem consentimento.

Nos dias 5 e 6 de março, a Comissária de Polícia Luciana Rolim ministrou palestras para 435 alunos dos turnos da manhã e da tarde, abordando o tema: "Mulher, seus direitos não tiram férias" . Durante as palestras, foram enfatizados pontos essenciais, como:

O evento acontece ao longo de duas semanas, oferecendo diversas atividades gratuitas e abertas à comunidade, com o objetivo principal de combater a violência contra a mulher por meio da articulação e da prestação de serviços.

A Polícia Civil, dentro das ações da Operação Elo de Proteção, participou da 2ª Semana de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher, promovida pelo município de Esperança do Sul.

