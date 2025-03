Ex-presidentes da CRE vão debater desafios no cenário internacional

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai promover, na próxima semana, um encontro com vários de seus ex-presidentes. A intenção é tratar dos desafios e perspectivas da comissão no cenário internacional. A reunião está marcada para quinta-feira (13), a partir das 10h.

O atual presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), destacou que a iniciativa é inédita e disse que a reunião vai permitir um debate qualificado sobre as transformações que vêm ocorrendo no cenário global.

— Vai ser uma sessão muito rica, com a presença dessas pessoas que muito contribuíram para podermos estar, hoje, na situação em que estamos e têm muito a contribuir com a análise do quadro global pelo qual nós estamos passando — disse o senador em entrevista àRádio Senado.

Cada ex-presidente falará entre 10 e 15 minutos. Foram convidados para a reunião os seguintes ex-presidentes da CRE:

José Sarney (AP), presidente de 1997 a 2000

Eduardo Suplicy (SP), presidente de 2003 a 2004

Cristovam Buarque (DF), presidente de 2005 a 2006

Heráclito Fortes (PI), presidente de 2007 a 2008

Eduardo Azeredo (MG), presidente de 2009 a 2010

Fernando Collor (AL), presidente de 2011 a 2012 e de 2017 a 2018

Ricardo Ferraço (ES), presidente de 2013 a 2014

Aloysio Nunes Ferreira (SP), presidente de 2015 a 2016

Kátia Abreu (TO), presidente de 2021 a 2022

Todos já confirmaram presença, exceto Aloysio Nunes Ferreira, que está fora do Brasil e participará por videoconferência. A CRE ainda tem mais um ex-presidente vivo, Irapuan Costa Júnior (GO), que a presidiu de 1991 a 1992.

Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisa projetos sobre atos e relações internacionais, comércio exterior, Forças Armadas, fronteiras, declaração de guerra e celebração de paz, entre outros. Além disso, é responsável por sabatinar e emitir parecer sobre os indicados para cargos de chefes de missões diplomáticas permanentes.