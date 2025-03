Consema tem primeira reunião presidida pelo novo secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde

Foto: Divulgação / Semae

Na sexta-feira, 7, foi realizada a 223ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), a qual marcou a estreia do novo secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina, Emerson Stein, na presidência do Conselho.

Durante a reunião, que ocorreu na sede da Facisc, em Florianópolis, o secretário Emerson Stein afirmou sua disposição em contribuir com o fortalecimento das ações ambientais no estado. “É com bastante determinação em contribuir que assumo o cargo de novo presidente do Consema. Espero colaborar para facilitar e agilizar ao máximo o trabalho de todos e as deliberações, sempre buscando melhorias, proteção e desenvolvimento do nosso meio ambiente”, declarou.

O encontro contou com a presença dos conselheiros, representando diversas entidades governamentais e da sociedade civil, que participaram das discussões sobre os desafios ambientais e as propostas de legislações e regramentos que afetam a gestão dos recursos naturais de Santa Catarina. A pauta da reunião incluiu a análise de matérias de interesse ambiental, além de deliberações sobre os relatórios das câmaras técnicas.

Foto: Reprodução/Secom SC

As reuniões do Consema ocorrem mensalmente, sendo espaços essenciais para debates sobre temas que envolvem a legislação ambiental, a análise de recursos, além de discutir e avaliar propostas para o desenvolvimento sustentável do estado.

Com a presidência de Emerson Stein, o Consema segue seu compromisso com a transparência, com o fortalecimento da gestão ambiental e com a promoção de políticas públicas voltadas para a proteção e desenvolvimento do meio ambiente em Santa Catarina.