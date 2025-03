Leite assina convênio para investimento de R$ 7 milhões no Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio

O governador Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, estiveram nesta sexta-feira (7/3) na região Noroeste do Estado para inaugurações e anúncios de investimentos voltados à melhoria do atendimento à população . No início da tarde, em Três de Maio, no Hospital São Vicente de Paulo, foram assinados convênios que garantem um aporte de R$ 7 milhões do Executivo à instituição, por meio do programa Avançar Mais. Com a contrapartida do município (R$ 1.478.710,34), o investimento total na qualificação da unidade de saúde chega a R$ 8,4 milhões.

"O meu propósito como governador não é só equilibrar as contas, pagar em dia e fazer obras. Foi e segue sendo preciso fazer tudo isso para atingir o propósito, que é fazer a vida das pessoas melhor. Quitada a dívida de R$ 1,2 milhão com a saúde e agora, com o Avançar e o Avançar Mais, já temos esse mesmo valor de investimentos", lembrou Leite.

Leite disse que seu propósito não é só equilibrar as contas, pagar em dia e fazer obras, mas melhorar a vida das pessoas -Foto: Maurício Tonetto/Secom

"Esses convênios no total de R$ 7 milhões do Estado num hospital que é referência regional em Três de Maio, cidade onde já havíamos investido outros R$ 7,7 milhões em várias frentes, é uma mostra de que, juntos, estamos atingindo o nosso propósito", completou o governador.

Os recursos permitirão a ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que passará de seis para dez leitos, com um repasse de R$ 2,4 milhões do governo do Estado e uma contrapartida municipal de R$ 1,4 milhão. O aumento no número de leitos garantirá que mais pacientes recebam o cuidado intensivo necessário, especialmente em momentos críticos.

O segundo convênio, com um aporte de R$ 4,6 milhões do Avançar Mais na Saúde, financiará a reestruturação do espaço onde funcionará a maternidade e a qualificação do Centro de Parto Normal (tipo II). A prefeitura contribuirá com uma contrapartida de R$ 37 mil. A reforma visa aprimorar o atendimento às gestantes, oferecendo um ambiente mais adequado e humanizado, considerando que o cuidado especializado durante o parto é essencial para a saúde das mães e dos bebês.

“É uma grande emoção estar aqui hoje no Hospital São Vicente de Paulo, acompanhado do nosso governador, que tem dado todo respaldo para que possamos investir na área da saúde com recursos importantes como esses convênios. Sabemos que aqui, com a direção do hospital e toda sua equipe, fazem e farão cada vez mais atendimentos de qualidade para a população”, afirmou Arita.

A titular da SES, Arita Bergmann, destacou que os recursos proporcionarão mais atendimentos de qualidade para a população -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O hospital conta com um total de 76 leitos, sendo 48 deles destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição é referência para as cidades de Três de Maio, Boa Vista do Buricá, Independência, Alegria, São José do Inhacorá e Nova Candelária. Além disso, os valores repassados pelo Estado para o custeio da unidade foram ampliados a partir da reformulação promovida pelo Programa Assistir, lançado em 2021. Antes, o hospital recebia R$ 1,47 milhão por ano. Com o Assistir, o total anual destinado pelo Executivo gaúcho ao São Vicente de Paulo subiu para R$ 6,56 milhões, um crescimento de 346%.

"Renovamos o compromisso com a saúde da população, junto com o governo do Estado, certo de que em aliança podemos fazer mais pela vida. Agradeço ao governador por esse investimento que trará mais conforto e segurança aos nossos pacientes", afirmou a irmã Rozangela Donini, presidente da Rede Verzeri, mantenedora do hospital.

Mais entregas e vistorias no Noroeste

Mais cedo, o governador esteve em Giruá, onde também fez entregas na área da saúde . No Hospital São José, Leite e Arita inauguraram a reforma do Centro Especializado em Reabilitação, viabilizada por repasse estadual de R$ 1 milhão. O espaço atende a pacientes em reabilitação física e visual. Durante a visita, também foi anunciada a implantação do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), que oferecerá atendimento em ginecologia, incluindo suporte para câncer de útero e mama, endometriose, planejamento reprodutivo e outras especialidades. Este é o sétimo serviço desse tipo em operação no Estado.

No Hospital São José, em Giruá, Leite e Arita inauguraram a reforma do Centro Especializado em Reabilitação -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Ainda em Giruá, o governador participou da abertura oficial da ExpoGiruá e da Feira do Butiá, no Parque de Exposições Olmiro Callai. Na sequência, vistoriou as obras de pavimentação do acesso asfáltico da VRS-867, que liga Senador Salgado Filho ao entroncamento com a ERS-344, em Giruá. A obra contempla 18 quilômetros de extensão e facilitará o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção local.

Após a assinatura dos convênios no Hospital São Vicente de Paulo, o governador ainda inaugurou uma obra de pavimentação asfáltica entre a rua São Paulo e a avenida Santa Rosa, que recebeu investimento de R$ 1,17 milhão, a partir do programa estadual Pavimenta, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), e contrapartida de R$ 615,5 mil do município. Com extensão de 13,3 mil metros quadrados, o trecho asfaltado qualifica a mobilidade urbana e o acesso a equipamentos públicos como escolas e o próprio Hospital São Vicente de Paulo.