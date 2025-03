Morte de líder comunitário gera revolta e incêndios na Reserva Indígena do Guarita

Na manhã deste sábado, 8, uma série de incêndios atingiu residências no Setor Bananeiras, dentro da Reserva Indígena do Guarita. Segundo relatos de moradores, a onda de violência foi motivada pelo falecimento do capitão da comunidade, que havia sido esfaqueado nove vezes na semana passada e veio a óbito nesta manhã.

Testemunhas afirmam que a revolta gerada pela morte do líder comunitário levou alguns moradores a incendiarem casas pertencentes aos suspeitos do crime. Até o momento, confirma-se que pelo menos três residências foram completamente destruídas pelo fogo, além de veículos que também foram atingidos pelas chamas.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estão no local atuando no controle do incêndio e prestando assistência à comunidade. Autoridades locais ainda não divulgaram informações sobre possíveis vítimas ou detenções relacionadas ao caso.

A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis pelos incêndios. Novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

Com informações do Observador Regional