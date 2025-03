Administração Municipal adquire novo veículo para o transporte escolar

Equipada com poltrona de elevação, ar-condicionado, câmeras, sensores de ré e estacionamento, a van proporcionará mais conforto e segurança aos estudantes.

A Administração Municipal adquiriu uma Van Sprinter da Mercedes-Benz para reforçar a frota do transporte escolar. O novo veículo contribuirá para as rotas já existentes e, principalmente, garantirá um transporte mais seguro e acessível aos alunos da APAE.

