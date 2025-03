Brigada Militar intensifica ações na Operação Elo de Proteção

No sábado, 8, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar realizaram uma série de ações de conscientização nas cidades de abrangência do batalhão, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade.

A Operação Elo de Proteção é uma iniciativa da Secretaria da Segurança Pública, que visa fortalecer a proteção e o amparo a grupos vulneráveis, combatendo a violência doméstica, bem como a violência contra crianças e idosos, em todas as suas formas. A operação atua por meio de ações repressivas, preventivas e educativas, buscando conscientizar a população sobre a importância da denúncia e do apoio às vítimas.

Durante a ação, foram distribuídos folders informativos e repassadas orientações sobre violência doméstica e familiar, destacando os canais de denúncia e a importância do envolvimento da sociedade no enfrentamento desse problema.

Com essa iniciativa, a Brigada Militar reafirma seu compromisso com a proteção da comunidade, avançando na missão de garantir segurança e dignidade para todos.

"Brigada Militar, rumo aos 200 anos."

Comunicação Social 7ºBPM