Gleisi Hoffman e Alexandre Padilha tomam posse nesta segunda (10) em novo passo da reforma ministerial de Lula

Na próxima segunda-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará posse a dois novos ministros em seu governo, ambos de seu partido. Alexandre Padilha assumirá o Ministério da Saúde, enquanto Gleisi Hoffmann será empossada como ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto e deve contar com a presença de representantes do Executivo e Legislativo.

A mudança no primeiro escalão é o início da reforma ministerial pretendida por Lula, mas que segue travada por negociações com partidos do centrão, que querem ministérios com visibilidade e orçamento, em troca de apoio para a manutenção da governabilidade.

A chegada de Gleisi Hoffmann coloca mais peso na participação petista no governo federal. A deputada federal sai da presidência do PT, que será assumida interinamente pelo senador Humberto Costa (PT-PE) até julho deste ano. Ele terá a missão de coordenar o processo de eleições internas do partido para a definição de seu próximo presidente. Nesse pleito, o favorito é Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP), que tem o apoio de Lula.

Gleisi terá um enorme desafio pela frente: ajustar a relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, que está arranhada, principalmente após pesquisas recentes indicarem um aumento na desaprovação do governo federal.

Alexandre Padilha retorna ao Ministério da Saúde, cargo que ocupou entre 2011 e 2014, durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Médico e deputado federal, ele esteve à frente da pasta na implementação do programa Mais Médicos e, recentemente, atuava como ministro das Relações Institucionais.

