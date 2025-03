Administração recebe o primeiro de três veículos novos para a área da saúde

Miraguaí recebeu na semana passada o primeiro veículo adquirido por meio de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil, indicada pelo senador Paulo Paim (PT). Ao todo, serão adquiridos três novos veículos para compor a frota da área da saúde no município.

A entrega ocorreu na quinta-feira, 6, na sede da Prefeitura, com a presença do prefeito Leonir Hartk (Neco), do vice-prefeito Ricardo Fink, do secretário da Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), dos vereadores Ivo Melo (PT) e Nenê (PP), entre outras autoridades.

Segundo Pretinho, o senador Paulo Paim atendeu a uma reivindicação do Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de proporcionar mais segurança e comodidade no transporte de pacientes que buscam atendimento especializado fora do município.

Pretinho destacou ainda o empenho do ex-vice-prefeito Vanderlei Lunardi (Vandinho), do ex-vereador Valdir de Jesus (Papo) e do atual vereador Ivo Melo na obtenção do recurso. “Em nome da comunidade de Miraguaí, agradecemos imensamente ao senador Paulo Paim, que tem destinado emendas para o município investir em diversas áreas, especialmente na saúde da população”, reforçou.

De acordo com Pretinho, os recursos provenientes de emendas parlamentares são fundamentais e se somam aos esforços da atual Administração Municipal, que assumiu em 1º de janeiro deste ano, para melhorar a qualidade dos serviços públicos. “A saúde é uma das áreas mais sensíveis para a população miraguaiense, e estamos empenhados em proporcionar melhorias significativas”, concluiu.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7