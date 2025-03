Escola Assis Brasil desenvolve projeto sobre violência contra a mulher

Antecipando as celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a Escola Municipal Assis Brasil, localizada na comunidade de Água Fria, em Miraguaí, desenvolveu um projeto educativo com os alunos para abordar a importância da data no combate à violência contra a mulher.

De acordo com o diretor da escola, professor Aldair Santos, as atividades incluíram um bate-papo interativo entre professores e alunos, no qual foram discutidos temas como a relevância da mulher na sociedade e os desafios enfrentados, incluindo o aumento dos casos de feminicídio.

O projeto teve como objetivo incentivar a conscientização e a participação ativa dos alunos na construção de cartazes, pinturas, músicas e outras expressões artísticas relacionadas ao combate à violência contra a mulher.

Segundo dados apresentados pela escola, um estudo realizado pela Universidade George Washington, em 2014, revelou que mulheres são interrompidas duas vezes mais do que homens em conversas neutras. Além disso, estatísticas apontam que, no Brasil, a cada seis horas, uma mulher é vítima de feminicídio.

Como parte das atividades, a escola promoveu um encontro com a senhora Nair Noster, de 85 anos, uma das pioneiras da comunidade. Professores e alunos visitaram sua residência para ouvir seu relato sobre lutas e experiências ao longo da vida. Durante a visita, ela recebeu uma homenagem especial, incluindo um mimo e um cartão assinado pelos alunos. Além disso, cada estudante, com o apoio dos professores, confeccionou um cartão personalizado para presentear suas mães.

A Escola Assis Brasil, que atende alunos da Pré-Escola e dos Anos Iniciais, busca constantemente integrar a comunidade escolar às atividades pedagógicas. Entre as iniciativas desenvolvidas, estão leituras diárias, a criação de livrinhos pelos alunos, atividades lúdicas, construção de paródias, brincadeiras e jogos educativos voltados ao desenvolvimento da coordenação motora e ao uso da Apostila Positivo.

"Realizamos todas as atividades com grande envolvimento e participação dos alunos, professores e da comunidade. Um dos momentos mais marcantes foi a visita à dona Nair, que compartilhou sua trajetória de vida desde a infância até os dias atuais", destacou o diretor Aldair Santos.

Com informações da Planeta FM 102.7