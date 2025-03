Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Três Passos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, realizou na noite de 11 de março de 2025 uma operação para interceptar um arremesso de drogas para o interior do Presídio Estadual de Três Passos.

Com apoio de agentes da Polícia Penal, os policiais montaram campana nas proximidades do presídio e flagraram um veículo Vectra parando no local. Um dos ocupantes desceu do carro e começou a arremessar pacotes de drogas para dentro da unidade prisional. Ao ser abordado, tentou fugir, abandonando parte dos entorpecentes na calçada, mas acabou detido.

O motorista do veículo conseguiu fugir em direção ao município de Três de Maio, mas foi interceptado pela Polícia Civil local, com o apoio da Brigada Militar. Durante a abordagem, foram encontrados comprimidos de ecstasy no interior do carro.

A ação resultou na prisão em flagrante dos dois suspeitos e na apreensão de mais de 200 comprimidos de ecstasy, 620 gramas de maconha, duas balanças de precisão e do veículo utilizado no crime. Após os procedimentos legais, ambos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.

A operação reforça a atuação integrada dos órgãos de segurança pública no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam na região.

Com informações da 22ªRP