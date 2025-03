Lideranças indígenas e autoridades se reúnem para reforçar combate à dengue na Terra Indígena do Guarita

Uma reunião de planejamento para o enfrentamento da dengue foi realizada na terça-feira, 11, na Terra Indígena do Guarita, reunindo lideranças indígenas, o vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, o secretário dos Povos Originários, Josué Sales, o secretário adjunto de Saúde, Velci Falcão, além de representantes do SESANI e do DSEI Interior Sul.

O encontro teve como objetivo capacitar as equipes multidisciplinares de saúde indígena e as lideranças locais, além de definir estratégias para intensificar as ações de combate ao mosquito transmissor da doença. Durante a reunião, foram planejadas atividades educativas e mobilizações em todas as aldeias e setores da Terra Indígena, envolvendo diretamente a comunidade na prevenção e no controle da dengue.

A iniciativa reforça a importância da atuação conjunta entre autoridades e a população indígena para mitigar os impactos da doença e garantir a saúde das comunidades.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela