BM apreende 25 quilos de maconha no interior de Pinheirinho do Vale

Com informações do Sistema Província de Comunicação

O preso, as armas de fogo e munições, e a droga foram encaminhados para registro da ocorrência na Delegacia da Polícia Civil.

Foram encontrados 15 tijolos de maconha prensada e 11 sacolas com o entorpecente in natura, além de uma planta pré-seca. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 25 quilos da droga.

Após receber informações de que um homem escondia drogas em meio à mata em Linha Planalto, interior de Pinheirinho do Vale, o efetivo do 37º BPM realizou diligências na tarde desta terça-feira (11/3).

