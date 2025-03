Grupo Parlamentar de Cooperação Amazônica elege comissão executiva para biênio 2025/2026

Socorro Neri afirmou que os parlamentares vão trabalhar para ampliar o diálogo entre os países da OTCA, com o objetivo de discutir políticas comuns para enfrentar a crise climática na região amazônica.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e a deputada Socorro Neri (PP-AC) foram eleitos, nesta quarta-feira (12), respectivamente, presidente e vice-presidente da comissão executiva do Grupo Parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para o biênio 2025/2026.

