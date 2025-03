Nova liderança assume escritório municipal da Emater em Tenente Portela

O Escritório Municipal da Emater em Tenente Portela está sob nova liderança. A extensionista social Sandra Márcia Cassol assume a chefia da unidade, trazendo consigo vasta experiência e um forte compromisso com o desenvolvimento rural.

Funcionária da Emater há 24 anos, Sandra atua no escritório de Tenente Portela há 19 anos. Além de sua trajetória como extensionista, é professora, pós-graduada em Educação Ambiental e mãe de três filhas: Caroline, Emanuelli e Isabelly.

Em sua nova função, Sandra pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido, fortalecendo parcerias com a equipe local, a Administração Municipal, entidades, Sintraf, cooperativas de crédito, associações como a Agabio, agroindústrias, escolas e grupos de mulheres. Seu principal objetivo é melhorar a qualidade de vida dos agricultores do município por meio de um trabalho colaborativo e integrado.

A mudança na chefia ocorre devido à saída do extensionista José Rubens Hermann dos Santos, que assumiu a Secretaria Municipal de Agricultura de Tenente Portela.

"Assumo com gratidão e alegria novamente a chefia da Emater e pretendo dar continuidade ao trabalho, sempre com compromisso e responsabilidade, fortalecendo as ações da extensão rural no município." – destacou Sandra Márcia Cassol.