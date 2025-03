3º Seminário regional de artesanato movimenta Três Passos

Nesta quarta-feira, 12 de março, Três Passos sediou o 3º Seminário Regional de Artesanato, reunindo artesãos, especialistas e entusiastas do setor para um dia repleto de aprendizado e troca de experiências. O evento ocorreu no Auditório da CACIS, das 8h às 17h, com uma programação diversificada voltada à valorização e ao fortalecimento do artesanato na região.

A abertura oficial foi seguida por uma palestra sobre o Programa Gaúcho de Artesanato, ministrada por Etiane da Roza Souza Moellmann, Coordenadora Regional de Desenvolvimento Social. A apresentação destacou a importância do programa para os artesãos e as oportunidades que ele oferece.

Um dos momentos mais aguardados foi o painel "Artesanato movimenta a economia, conecta pessoas e expressa relevância sociocultural na região", mediado por Isabel Vanessa Robaert de Souza, Extensionista Rural Social do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí. O debate contou com a participação de Tania Maria Garzão dos Santos e Olivete Golzer, da Agência do FGTAS/Sine de Ijuí; Elinir Maria Didoné, representando a Associação de Artesãos de Ijuí (ADAI); e Elizandra Cristiane Pinheiro da Silva, Analista de Planejamento da Itec-Sol - Incubadora Social e Ambiental da Unijuí.

Além das palestras e debates, os participantes puderam visitar uma exposição de trabalhos artesanais e conhecer o Recanto Artesanal, localizado na Av. Ijuí, Bairro Pindorama, sob a mediação de Adenise Götz, curadora da Lojas Adenise. O evento também ofereceu avaliações para artesãos interessados em obter a Carteira de Artesão.

Para a Coordenadora do Setor Cultural, Andrea Baraldi, o evento foi um grande sucesso, proporcionando um espaço de formação e intercâmbio de experiências para os artesãos da região. "Foi um momento único para quem deseja se aprimorar e entender melhor o mercado do artesanato, além de fortalecer laços entre os participantes", destacou Andrea.

Jornalista Christian Baum - Assessor de Comunicação da Prefeitura de Três Passos.

Com informações da Planeta FM 102.7