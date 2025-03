Brigada Militar realiza operação Cerco Fechado

Na quarta-feira, 12, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram a Operação Cerco Fechado em Tenente Portela. A ação teve como objetivo reforçar a segurança pública, focando na redução da violência e da criminalidade, com base na análise criminal do município.

Durante a operação, as guarnições da Brigada Militar realizaram a fiscalização de uma casa noturna e montaram quatro barreiras policiais para fiscalização de trânsito. No total, foram abordados 101 veículos e identificadas 116 pessoas, resultando na emissão de 23 autos de infração de trânsito e na remoção de quatro veículos. Além disso, um objeto foi apreendido e um homem foi preso por crime de trânsito.

A Brigada Militar segue atuando com ações preventivas e repressivas para garantir a ordem pública e a segurança da comunidade.

Comunicação Social 7°BPM