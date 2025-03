Congresso inicia sessão conjunta para analisar novo rito das emendas parlamentares; acompanhe

Apresentado pelas Mesas Diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados, o texto em análise atualiza a Resolução 1/06 do Congresso Nacional. Essa norma regulamenta a tramitação de propostas relativas a temas orçamentários.

O Congresso Nacional iniciou a Ordem do Dia da sessão desta quinta-feira (13). Deputados e senadores analisarão o Projeto de Resolução (PRN) 1/25 , sob relatoria do senador Eduardo Gomes (PL-TO).

