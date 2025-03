Polícia prende idoso condenado por estupro de vulnerável em Itapiranga

Com informações do Observador Regional

O idoso foi detido no local e encaminhado ao presídio de São Miguel do Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Durante uma abordagem de rotina, os agentes constataram, por meio do sistema policial, que havia um mandado de prisão ativo contra ele pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença imposta é de 24 anos de prisão em regime fechado.

Na noite de quarta-feira, 12, por volta das 18h15, a Polícia Militar prendeu um idoso de 78 anos na comunidade de Conceição, no interior de Itapiranga.

