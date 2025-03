Gestores municipais discutem desafios da saúde em Porto Alegre

O secretário municipal da Saúde de Derrubadas, Angelo Oliveira, participou, nos dias 12 e 13, da Oficina de Acolhimento e Integração de Gestores Municipais, promovida pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) em Porto Alegre.

O evento abordou temas essenciais para a gestão da saúde pública, incluindo as responsabilidades dos municípios no primeiro ano de mandato, controle social, planejamento e orçamento, desafios da administração municipal e cofinanciamento federal e estadual.

Também foram debatidas estratégias de combate às arboviroses, a execução de saldos remanescentes de transferências financeiras federais, o papel do farmacêutico na captação de recursos e o acesso à atenção especializada nos municípios gaúchos.

A oficina reuniu diversas autoridades, entre elas a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, que apresentou novos programas do governo estadual. Técnicos do Ministério da Saúde também participaram, com destaque para Dárcio Guedes Junior, diretor do Fundo Nacional de Saúde, e Miriane Oliveira, diretora do Fundo Estadual de Saúde.

Para Angelo Oliveira, encontros como esse são fundamentais para fortalecer as políticas públicas e aprimorar a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A troca de experiências entre gestores nos permite compartilhar desafios, soluções e boas práticas, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado para a população”, ressaltou.