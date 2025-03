Carga de cigarros é apreendida após fuga de motorista na BR-468, em Coronel Bicaco

Com informações do Observador Regional

Durante ação de combate aos crimes transfronteiriços, Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada ao motorista de um Ka emplacado em Pelotas. Ele não acatou e fugiu. Após alguns quilômetros, ele acessou uma propriedade rural, onde abandonou o carro e correu para a mata local. O homem não foi localizado, mas as buscas na região ainda continuam.

Na manhã de domingo, 16, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de 15 mil maços de cigarros de origem estrangeira que ingressaram no país ilegalmente. A ação ocorreu na BR-468 em Coronel Bicaco.

