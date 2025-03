Um incidente aéreo foi registrado na manhã de sexta-feira, 14, no Aeroporto Regional Sepé Tiarajú, em Santo Ângelo. No local, ao aterrissar, o avião que vinha de Porto Alegre tocou a cauda no solo.

Os motivos do incidente não foram divulgados, entretanto passageiros e tripulação desembarcaram em segurança. Em nota, a Azul reiterou as informações. O vôo de retorno para Porto Alegre foi cancelado.

Com informações da Rádio Progresso