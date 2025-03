Cristiano Carvalho assume como prefeito em exercício de Derrubadas

A partir desta segunda-feira, 17, o vice-prefeito Cristiano Carvalho assume interinamente a Prefeitura de Derrubadas. Ele permanecerá no cargo enquanto o prefeito Miro Mulbeier cumpre agenda oficial em Brasília, onde ficará por uma semana.

Com uma trajetória consolidada no serviço público, Carvalho já atuou como secretário de Saúde e vereador antes de ser eleito vice-prefeito. Agora, ao assumir a gestão municipal, reforça seu compromisso com a população.

“É uma satisfação exercer essa responsabilidade. Meu compromisso é seguir trabalhando pelo progresso de Derrubadas e atender às demandas da nossa comunidade”, destacou.

A missão ganha ainda mais relevância, pois ocorre justamente na semana em que o município celebra 33 anos de emancipação político-administrativa. Segundo Carvalho, isso reforça a necessidade de manter o ritmo intenso de trabalho e dedicação à cidade.