CMA debate impactos das mudanças climáticas na oferta de água

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) debaterá, nesta terça-feira (18), o impacto das mudanças climáticas e das políticas públicas na qualidade e quantidade de água disponível para a sociedade. A reunião ocorrerá após a votação, a partir das 9h, de projeto que determina a exigência de padrões ambientais para produtos estrangeiros ( PL 2.088/2023 ).

Proposta pelo presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (PT-ES), a audiência pública ocorrerá na mesma semana do Dia Mundial da Água, data comemorativa criada pela ONU e celebrada anualmente em 22 de março.

“A data se tornou um momento importante de reflexão sobre as questões hídricas, especialmente em um contexto de crescente pressão sobre sua disponibilidade e qualidade. As mudanças climáticas intensificam eventos extremos como secas e enchentes, tornando a segurança hídrica um dos maiores desafios globais”, diz o senador no requerimento (REQ) 2/2025 - CMA .

Participantes

O colegiado recebeu a confirmação de presença dos seguintes convidados: