Câmara abre prazo para indicações ao Prêmio Dr. Pinotti - Hospital Amigo da Mulher

Dr. Pinotti Concedido desde 2010, o prêmio leva o nome do médico ginecologista, professor universitário e político José Aristodemo Pinotti. Graduado pela Universidade de São Paulo (USP), onde construiu parte significativa de sua carreira, Dr. Pinotti foi autor de mais de 1.300 publicações, entre elas 37 livros científicos e cerca de 450 artigos em revistas e jornais especializados nacionais e estrangeiros.

Cerimônia de premiação Os vencedores serão anunciados em 30 de abril. Os escolhidos recebem um diploma de menção honrosa em cerimônia no dia 28 de maio, às 16 horas, no Salão Nobre.

Começa nesta segunda-feira (17) e vai até 28 de março o prazo para que deputados e senadores façam indicações para o Prêmio Dr. Pinotti, concedido a entidades governamentais e não governamentais cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque pela promoção do acesso e pela qualificação dos serviços de Saúde da Mulher.

