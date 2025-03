Projeto torna hediondo o crime de roubo de criança e eleva pena de seis para dez anos de prisão

Marco Brasil afirma ainda que crimes com atos análogos, como sequestro e tráfico de pessoas, já são considerados hediondos também. “A classificação como crime hediondo inibe a progressão de regime prisional antecipado, assegurando maior efetividade punitiva”, destaca.

O autor do projeto, deputado Marco Brasil (PP-PR), afirma que a atual pena é desproporcional à gravidade do ato. "Especialmente quando há intenção de inserção em lar substituto irregular.”

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto altera a Lei dos Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente .

O Projeto de Lei 75/25 torna hediondo e aumenta a pena do crime de subtração de criança ou adolescente com o objetivo de colocá-lo em lar substituto.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.