Polícia Civil anuncia inaugurações das Salas das Margaridas na região

A Polícia Civil informa que, conforme o cronograma abaixo, ocorrerão as inaugurações das Salas das Margaridas na região, eventos que contarão com a presença do Exmo. Sr. Chefe de Polícia, Delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira.

As inaugurações ocorrerão nas seguintes datas e locais:

Delegacia de Polícia de Santo Augusto: 20/03/2025, às 13h30min, na Rua Tiradentes, 780, Centro, Santo Augusto/RS.

As Salas das Margaridas são espaços destinados ao acolhimento e atendimento qualificado das mulheres vítimas de violência doméstica.