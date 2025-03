Programa Penso, Logo Destino do IMA entrega computadores recondicionados para municípios parceiros

Foto: Divulgação/IMA

Nesta segunda-feira, 17, o Programa Penso, Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), realizou uma nova etapa da entrega de computadores recondicionados para os municípios parceiros abrangidos pelas 16 Coordenadorias Regionais do Meio Ambiente (CODAMs) do Instituto pelo estado.

Todos os equipamentos foram montados a partir da reutilização de resíduos eletroeletrônicos e doados pela Weee.do Logística Reversa de Eletroeletrônicos,operadora contratada pela Entidade Gestora (Green Eletron) parceira do PLD e responsável pela logística reversa de eletroeletrônicos.

As entregas foram realizadas às CODAMs de Mafra e de Canoinhas que destinarão os equipamentos aos municípios que se destacaram pelas estratégias de ação de recolhimento de itens da logística reversa através do PLD. Até o final do mês de março serão distribuídos o total de 16 computadores.

Foto: Reprodução/Secom SC

O coordenador estadual do PLD, Cícero Luis Brasil, explica que os computadores resultam da reutilização e recondicionamento de itens eletroeletrônicos coletados nas ações de logística reversa, o que evita o descarte de itens que ainda podem ser utilizados como matéria-prima. “É uma parceria que tem dado resultado e demonstra a importância e a eficácia da sustentabilidade. A partir de agora, os municípios poderão doar as máquinas para escolas municipais e centenas de crianças poderão ter acesso aos computadores que foram montados a partir da reutilização de resíduos eletroeletrônicos recolhidos periodicamente nos próprios municípios parceiros do PLD”, comenta.

O conceito de reutilização e recondicionamento de itens eletroeletrônicos é uma parte importante da sustentabilidade e da economia circular. Com relação aos computadores, muitos dos seus componentes podem ser reaproveitados, como processador, placa-mãe, memória RAM, discos rígidos e até monitores. Em muitos países, a coleta de equipamentos usados é organizada por empresas especializadas ou programas de reciclagem, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e promover o reaproveitamento de recursos.

“A iniciativa reduz a quantidade de lixo eletrônico, diminui a necessidade de extrair matérias-primas para produzir novos componentes e, ao mesmo tempo, oferece alternativas mais acessíveis e sustentáveis, valores que norteiam as ações desenvolvidas pelo PLD e seus parceiros”, enfatiza Cícero.