“Saúde na Praça” incentiva bem-estar e qualidade de vida

Na manhã de segunda-feira, 17, a Praça Dorival Rigodanzo, em Derrubadas, foi palco do evento "Saúde na Praça", uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. A ação, que integra a programação dos 33 anos do município, teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde de forma acessível e participativa.

As atividades foram conduzidas por profissionais da saúde. O grupo de fisioterapia do posto, coordenado por Dayana Gemelli dos Santos, orientou exercícios voltados ao bem-estar físico. A psicóloga Bruna Kauffman promoveu dinâmicas para reforçar a importância da saúde mental, enquanto a enfermeira Marcela Prochnow realizou aferições de pressão arterial e testes glicêmicos. Já a nutricionista Adriana Homa distribuiu materiais informativos sobre alimentação saudável.

Para o secretário municipal de Saúde, Angelo Oliveira, a realização do evento ao ar livre busca não apenas incentivar os cuidados com a saúde, mas também envolver a comunidade de forma interativa. "A proposta é chamar a atenção para a importância da prevenção e do bem-estar, utilizando o espaço público para integrar e mobilizar as pessoas", destacou.

Moradores e alunos da Escola Salto Grande participaram ativamente da programação, reforçando a importância de hábitos saudáveis e da integração comunitária.