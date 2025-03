Rio Grande do Sul recebe 113 novas ambulâncias para renovação e ampliação da frota do Samu

O Ministério da Saúde entregou na semana passada para o Rio Grande do Sul 113 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foram contempladas bases de 101 cidades gaúchas para renovação a ampliação da frota. O número de veículos representa 14% do total entregue pelo governo federal, sendo o Rio Grande do Sul o terceiro Estado que mais recebeu ambulâncias durante a entrega, atrás de São Paulo e Paraná.

Do total de ambulâncias entregues ao Rio Grande do Sul, 98 irão renovar a frota do Samu e 15 serão para expansão e ampliação do serviço. “Estas ambulâncias são muito importantes para qualificar a assistência aos munícipes das regiões do Estado, tendo um atendimento que diminui os riscos de sequelas graves e mortes”, destacou a chefe da Divisão das Urgências e Emergências da Secretaria da Saúde (SES), Andréa Pinheiro. Cabe aos municípios contemplados a retirada das ambulâncias em São Paulo e o transporte ao Rio Grande do Sul.

Quando as novas ambulâncias estiverem em operação, elas se somarão à cobertura do Samu, que conta atualmente com 165 bases no Rio Grande do Sul, atendendo a 295 municípios e cobrindo 91% da população gaúcha. A estrutura do serviço conta hoje com 195 ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Básico (USB), 37 Unidades de Suporte Avançado (USA) e 18 motolâncias.

Ampliação e expansão da frota

Quatro municípios foram contemplados com USBs para ampliação da frota: Bento Gonçalves, Rio Grande e Porto Alegre. Em Nova Palma, está sendo realizada uma expansão do Samu, visto que a cidade ainda não contava com nenhuma ambulância.

Foram também contempladas 11 cidades com a ampliação de Unidades de Suporte Avançado: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento e São Leopoldo. Houve ainda a expansão deste tipo de serviço em cidades que até agora não possuíam: Viamão, Cruz Alta, Espumoso, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Ronda Alta e Santana do Livramento.

Municípios que receberam USBs para renovação da frota:

Aceguá

Arroio Do Sal

Arroio Do Tigre

Arroio Grande

Bagé (duas USBs)

Barros Cassal

Boa Vista do Buricá

Caçapava do Sul

Cacequi

Cachoeirinha

Caibaté

Campinas do Sul

Campo Bom

Capão da Canoa

Carazinho

Cerro Largo

Chapada

Constantina

Cristal

Cruz Alta

David Canabarro

Dois Irmãos

Dom Feliciano

Dom Pedrito

Dona Francisca

Entre-Ijuís

Erechim

Erval Grande

Espumoso

Estrela

Farroupilha

Feliz

Flores da Cunha

Garibaldi

Gravataí (duas USBs)

Guaporé

Guarani das Missões

Jaguari

Lagoa Vermelha

Lavras do Sul

Marau

Marcelino Ramos

Montenegro

Nonoai

Nova Petrópolis

Nova Prata

Osório

Palmeira Das Missões

Palmitinho

Pelotas

Pinheiro Machado

Piratini

Planalto

Porto Xavier

Redentora

Rodeio Bonito

Ronda Alta

Rosário do Sul

Salto do Jacuí

Sananduva

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Santiago

Santo Ângelo

Santo Antônio das Missões

São Borja

São Francisco de Assis

São Francisco de Paula

São Gabriel

São Luiz Gonzaga

São Nicolau

São Pedro do Sul

São Sebastião do Caí

São Sepé

Sarandi

Seberi

Serafina Corrêa

Soledade

Tapejara

Tapes

Taquari

Tavares

Terra de Areia

Teutônia

Três Passos

Trindade do Sul

Tupanciretã

Municípios que receberam USAs para renovação da frota:

Alvorada

Capão da Canoa

Montenegro

Osório

Santa Cruz do Sul

Santo Ângelo

Torres

Venâncio Aires