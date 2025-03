Dueire celebra aprovação na CI de uso de recursos de loteria para defesa civil

— As chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul não foram apenas uma tragédia ambiental, mas uma catástrofe social. Centenas de famílias perderam seus lares e muitas vidas foram perdidas. O estado enfrentou desafios sem precedentes na gestão de desastres e na recuperação pós-calamidade — disse.

Segundo o senador, a proposta surge como resposta aos impactos das mudanças climáticas, exemplificados pelas intensas chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, causando prejuízos bilionários e a perda de inúmeras vidas.

O PL 2.688/2024 modifica a lei que trata da destinação da arrecadação das loterias , estabelecendo que o agente operador — a Caixa Econômica Federal — definirá a data do concurso cuja renda será revertida ao Funcap.

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) comemorou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (18), a aprovação de projeto de sua autoria que destina, pelo prazo de quatro anos, a renda de um concurso da loteria por ano para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap). A proposta, aprovada na Comissão de Infraestrutura (CI), segue agora para análise final na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.