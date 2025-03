Técnico das Gurias do Yucumã morre em colisão na RSC-472

Com informações do Sistema Província de Comunicação

A vítima fatal seria Tiago Rodrigues, que na semana passada havia sido anunciado como novo técnico das Gurias do Yucumã, equipe de futebol feminino de Tenente Portela. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu uma motocicleta e outros quatro veículos. O Pelotão Rodoviário de Santo Augusto foi acionado para atender a ocorrência e realizar os trâmites legais.

