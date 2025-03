Maurício Carvalho é eleito presidente da Comissão de Educação

Perfil Médico e empresário, o deputado Maurício Carvalho está no primeiro mandato na Câmara. Antes, havia sido vice-prefeito (2021-22) e vereador (2017-20) em Porto Velho, capital de Rondônia, onde nasceu em 1988.

“A educação não é apenas um tema de debate, é o caminho para transformar o país”, disse Maurício Carvalho após assumir a presidência. “O desafio aqui não é pequeno, e precisa ser conduzido com compromisso e colaboração”, ressaltou.

