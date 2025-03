Brigada Militar recupera motocicleta roubada

Com informações da Rádio Líder e BM

A Brigada Militar de Miraguaí reafirma seu compromisso com a segurança e segue atuando para manter a ordem na região.

A rápida resposta das autoridades, aliada à colaboração da comunidade, foi determinante para o sucesso da operação. O caso evidencia a importância da cooperação entre forças de segurança e população no combate a crimes como furtos e roubos.

Com o apoio de lideranças indígenas, a Brigada Militar realizou buscas na localidade de Linha Mó e conseguiu localizar a motocicleta, que foi devolvida ao proprietário.

