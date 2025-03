Brigada Militar realiza Operação Cerco Fechado em Santo Augusto

A operação foi baseada em análise criminal e inteligência, permitindo uma atuação estratégica no município. Durante as ações, foram abordados 49 veículos e 62 pessoas foram identificadas. Além disso, um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas, sendo encontradas em sua posse três porções de cocaína e dois aparelhos celulares.

Na noite de quarta-feira, 19, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram a Operação Cerco Fechado em Santo Augusto. A ação teve como objetivo reforçar a segurança pública por meio de abordagens preventivas e repressivas qualificadas, visando à redução da violência e da criminalidade, com foco nos Crimes Violentos Letais Intencionais.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.